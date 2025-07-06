Эрдоган объяснил, зачем Турции коридор через территорию Армении

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал Зангезурский коридор как часть геополитической и геоэкономической революции, назвав его открытие «стратегическим» событием. Азербайджан настаивает на создании этого транспортного коридора через армянский Сюник для связи с Нахичеванью, тогда как Армения готова предоставить дорогу под своим суверенитетом, но против коридора. Эрдоган напомнил, что в августе 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров выступал за скорейшее заключение мирного договора и разблокировку коммуникаций через Сюник.
Турецкий лидер заявил журналистам в самолете, что дипломатические рамки мирного процесса завершены, а окончательный текст соглашения согласован в Брюсселе, Москве и Тбилиси в конце 2024 года. «Хотя Армения изначально выступала против Зангезурского коридора, сейчас она придерживается более гибкого подхода к экономической интеграции. Развитие этого региона — это возможность не только для Азербайджана, но и для Армении, нас, Ирана и других стран», — сказал Эрдоган.
По его словам, коридор откроет новые возможности для всего региона. «Мы рассматриваем эту линию как часть революции. Открытие коридора станет стратегическим событием для Среднего коридора. Турецкие товары быстрее достигнут Центральной Азии и Китая через Каспий, а европейские грузы в Китай пойдут через Турцию. Средний коридор охватывает многие страны и интегрируется с китайскими маршрутами. Самая важная линия здесь — Зангезурская», — подчеркнул Эрдоган.
Президент Турции отметил растущее значение коридора в грузоперевозках и внимание к нему со стороны президента Азербайджана Ильхама Алиева и Ирака. «Это будет линия через Ыгдыр в Нахичевань. Ее строительство — важный шаг. Турецкая железная дорога Карс — Ыгдыр — Нахичевань и инвестиции в Карабахе станут эффективнее после открытия коридора. Мир меняется, требуя новых шагов», — заключил Эрдоган.