Эрдоган объяснил, зачем Турции коридор через территорию Армении

Турецкий лидер заявил журналистам в самолете, что дипломатические рамки мирного процесса завершены, а окончательный текст соглашения согласован в Брюсселе, Москве и Тбилиси в конце 2024 года. «Хотя Армения изначально выступала против Зангезурского коридора, сейчас она придерживается более гибкого подхода к экономической интеграции. Развитие этого региона — это возможность не только для Азербайджана, но и для Армении, нас, Ирана и других стран», — сказал Эрдоган.