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Эрдоган назвал открытие Зангезурского коридора «стратегическим событием»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна рассматривает открытие Зангезурского коридора как ключевой элемент, способный изменить геополитическую и геоэкономическую ситуацию в регионе. По его словам, это станет «стратегическим» событием.

Источник: Life.ru

Эрдоган подчеркнул, что Зангезурский коридор открывает новые перспективы не только для Азербайджана, но и для всего региона в целом. Турецкий лидер отметил, что к концу 2024 года в Брюсселе, Москве и Тбилиси был согласован финальный текст мирного соглашения.

Президент добавил, что сейчас Армения демонстрирует более гибкий подход к вопросам экономической интеграции. Он также подчеркнул, что развитие этого региона предоставит возможности не только для Азербайджана, но и для Армении, Ирана и других стран.

Азербайджан продолжает настаивать на создании так называемого Зангезурского транспортного коридора, который должен соединить основную территорию страны с Нахичеванью через армянский Сюник. Ереван, в свою очередь, предлагает открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о поддержке Москвой скорейшего заключения мирного договора между Ереваном и Баку.

Ранее сообщалось, что Эрдоган внимательно следит за ситуацией между Россией и Азербайджаном и обсуждал этот вопрос с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Турецкий лидер подчёркивал, что его азербайджанский коллега не стремится к обострению ситуации, и что Турция заинтересована в поддержании добрососедских отношений как с Москвой, так и с Баку.

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