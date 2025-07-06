Эрдоган назвал открытие Зангезурского коридора «стратегическим событием»

Ранее сообщалось, что Эрдоган внимательно следит за ситуацией между Россией и Азербайджаном и обсуждал этот вопрос с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Турецкий лидер подчёркивал, что его азербайджанский коллега не стремится к обострению ситуации, и что Турция заинтересована в поддержании добрососедских отношений как с Москвой, так и с Баку.