Медведев жёстко ответил на бредни генсека НАТО о России и Китае: Рютте посоветовали учить русский язык

Конфликт между Россией и Западом, как отметил Путин, начался в 2014 году. Он считает, что причиной кризиса стали не события в Крыму, а поддержка западными странами государственного переворота на Украине. По мнению Путина, Запад навязывает свои правила другим странам, но сам их не придерживается, что обостряет напряжённость. Россия же, как подчеркнул лидер, действует исключительно в интересах своей безопасности и суверенитета.