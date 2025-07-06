Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко прокомментировал слова генсека НАТО Марка Рютте о России и Китае. В социальной сети X он заявил, что Рютте, вероятно, находится под влиянием галлюциногенных веществ, и посоветовал ему выучить русский язык, намекая на возможные последствия его заявлений.
«Генсек Рютте явно обожрался столь любимых голландцами галлюциногенных грибов. Ему видится сговор Китая и России по Тайваню, а затем нападение России на Европу. Впрочем, в одном он прав: ему надо учить русский. Может пригодиться в сибирском лагере», — подчеркнул политик, комментируя высказывание Рютте.
Ранее предположение Рютте о возможном военном сотрудничестве Москвы и Пекина вызвало беспокойство в НАТО. Генсек альянса считает, что в случае конфликта вокруг Тайваня председатель КНР Си Цзиньпин сразу свяжется с президентом России Владимиром Путиным. Рютте предположил, что Китай может попросить Россию отвлечь внимание США в Европе, инициировав нападение на территорию НАТО. Однако никаких доказательств в поддержку своих слов он не предоставил.
При этом президент России Владимир Путин, выступая на встрече с руководителями мировых информагентств, назвал планы НАТО по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП бессмысленными. Он подчеркнул, что Россия успешно развивает свой оборонный потенциал, что позволяет нейтрализовать любые угрозы. По его словам, рост военных бюджетов стран НАТО не имеет практического значения.
Конфликт между Россией и Западом, как отметил Путин, начался в 2014 году. Он считает, что причиной кризиса стали не события в Крыму, а поддержка западными странами государственного переворота на Украине. По мнению Путина, Запад навязывает свои правила другим странам, но сам их не придерживается, что обостряет напряжённость. Россия же, как подчеркнул лидер, действует исключительно в интересах своей безопасности и суверенитета.
Также российский лидер обратил внимание, что именно действия НАТО ведут к наращиванию военного потенциала по всему миру и стимулируют новую гонку вооружений.