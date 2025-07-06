Mirror: 55% британцев не одобряют курс правительства премьера Стармера

Согласно результатам социологического опроса, проведённого консалтинговыми компаниями Electoral Calculus и Find Out Now и опубликованного изданием Mirror, большинство жителей Великобритании выражают недовольство политическим курсом, проводимым правительством под руководством премьер-министра Кира Стармера.
Около 55% участников опроса считают, что страна движется в неправильном направлении. Только 8% поддерживают текущий курс. Кроме того, 63% опрошенных указали, что не чувствуют ценностного единства с действующим главой правительства, а почти половина — 48% — признались, что им вовсе неясно, какие ценности он отстаивает.
Также выяснилось, что 46% респондентов уверены: лейбористская партия фокусируется не на приоритетных для общества вопросах. Столько же — 46% — отметили ухудшение финансового положения своих семей с момента вступления Стармера в должность. Лишь 2% заявили об улучшении ситуации.
Исследование проводилось 3−4 июля среди 2665 совершеннолетних граждан Великобритании. Данные о статистической погрешности не приводятся.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Кир Стармер может быть отстранен от должности, если Лейбористская партия не добьётся хороших результатов на майских выборах.