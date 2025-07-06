Mirror: 55% британцев не одобряют курс правительства премьера Стармера

Около 55% участников опроса считают, что страна движется в неправильном направлении. Только 8% поддерживают текущий курс. Кроме того, 63% опрошенных указали, что не чувствуют ценностного единства с действующим главой правительства, а почти половина — 48% — признались, что им вовсе неясно, какие ценности он отстаивает.