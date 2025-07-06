Израиль сообщил о работе над перехватом ракеты из Йемена

Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена. Она летит в сторону еврейского государства, сообщает ЦАХАЛ в своем телеграм-канале.
В настоящий момент системы ПВО Израиля пытаются перехватить ракету.
«Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории, системы ПВО ВВС Израиля работают над перехватом угрозы», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана впервые появился на публике с начала обострения ирано-израильского конфликта.