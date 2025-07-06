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Израиль сообщил о работе над перехватом ракеты из Йемена

Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена.

Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена. Она летит в сторону еврейского государства, сообщает ЦАХАЛ в своем телеграм-канале.

В настоящий момент системы ПВО Израиля пытаются перехватить ракету.

«Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории, системы ПВО ВВС Израиля работают над перехватом угрозы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана впервые появился на публике с начала обострения ирано-израильского конфликта.

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