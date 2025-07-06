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Новый этап для КПРФ: партия решила сменить название

Депутат Новиков: КПРФ утвердила смену официального названия.

Источник: Комсомольская правда

На съезде КПРФ изменили название партии и устав. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Теперь партия называется «КПРФ — политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации». По словам Новикова, новое название приняли, чтобы сделать его понятнее для избирателей на выборах.

Девятнадцатый съезд КПРФ начался в субботу в оздоровительном комплексе «Снегири» в Истринском районе Подмосковья. На съезде также решили отправить обновленный устав партии в Министерство юстиции для регистрации.

Ранее партия носила название «Политическая партия “Коммунистическая партия Российской Федерации”». Источник в КПРФ пояснил, что изменение названия упростит восприятие партии на выборах.

Кроме того, на съезде переизбрали председателя ЦК КПРФ. Им вновь стал Геннадий Зюганов, который руководит партией с 1993 года. Сейчас политику 81 год. Съезд посвятили выборам нового руководства и обсуждению ключевых вопросов деятельности партии.

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