Новый этап для КПРФ: партия решила сменить название

Девятнадцатый съезд КПРФ начался в субботу в оздоровительном комплексе «Снегири» в Истринском районе Подмосковья. На съезде также решили отправить обновленный устав партии в Министерство юстиции для регистрации.
Ранее партия носила название «Политическая партия “Коммунистическая партия Российской Федерации”». Источник в КПРФ пояснил, что изменение названия упростит восприятие партии на выборах.
Кроме того, на съезде переизбрали председателя ЦК КПРФ. Им вновь стал Геннадий Зюганов, который руководит партией с 1993 года. Сейчас политику 81 год. Съезд посвятили выборам нового руководства и обсуждению ключевых вопросов деятельности партии.
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