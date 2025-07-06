Новый этап для КПРФ: партия решила сменить название

Кроме того, на съезде переизбрали председателя ЦК КПРФ. Им вновь стал Геннадий Зюганов, который руководит партией с 1993 года. Сейчас политику 81 год. Съезд посвятили выборам нового руководства и обсуждению ключевых вопросов деятельности партии.