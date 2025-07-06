Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Эмоции похмельного человека»: Карасин прокомментировал слова Рютте об угрозе со стороны РФ

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин отреагировал на слова генсека НАТО Марка Рютте об угрозе со стороны России. Он предположил, что Рютте часто обижали в детстве, поэтому генсек пронизан паническими ожиданиями атаки против Европы, НАТО и самого себя.

Источник: Life.ru

«Стратегические размышления генсека НАТО о возможностях Пекина и Москвы пугающе напоминают эмоции похмельного человека», — написал Карасин в своём телеграм-канале.

Он также напомнил о принятом более 30 лет назад решении НАТО двинуться на восток к границам РФ. По его словам, это была не ошибка, а стратегический вызов, трагические результаты которого сейчас очевидны всем.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посоветовал Рютте выучить русский язык. По его словам, он может пригодиться генсеку в сибирском лагере.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше