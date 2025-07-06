«Стратегические размышления генсека НАТО о возможностях Пекина и Москвы пугающе напоминают эмоции похмельного человека», — написал Карасин в своём телеграм-канале.
Он также напомнил о принятом более 30 лет назад решении НАТО двинуться на восток к границам РФ. По его словам, это была не ошибка, а стратегический вызов, трагические результаты которого сейчас очевидны всем.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посоветовал Рютте выучить русский язык. По его словам, он может пригодиться генсеку в сибирском лагере.