Депутат Новиков: КПРФ утвердила новое официальное название на съезде партии

На прямой вопрос представителей СМИ о том, одобрено ли изменение, он дал краткий ответ: «Да».
Прежняя формулировка включала только полное наименование без аббревиатуры в начале. Как пишет РИА «Новости», корректировка была предложена для упрощения восприятия на выборах. На съезде было также принято решение передать обновлённую редакцию устава в Минюст для прохождения регистрации.
А ранее в КПРФ заявили о намерении обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть городу Волгоград его прежнее героическое наименование — Сталинград. По словам лидера коммунистов Геннадия Зюганова, необходимо «вернуть народу правду истории».