КПРФ утвердила смену официального наименования

Ранее сообщалось, что решение о переименовании принято для удобства и понятности избирателей при голосовании в бюллетенях. До этого момента официальным названием партии было «Политическая партия “Коммунистическая партия Российской Федерации”.
Съезд также постановил направить устав партии в новой редакции в Министерство юстиции для государственной регистрации.
Ранее на XIX Отчетно-выборном съезде Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов был переизбран председателем ЦК КПРФ. Решение, как уточнил собеседник агентства, было принято путем открытого голосования.
На съезде партии был обновлен состав ЦК КПРФ. Так, в него включен депутат Мосгордумы, внук председателя КПРФ Леонид Зюганов.