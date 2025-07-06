Дмитрий Демешин поздравил с Днем флота работников морского и речного транспорта

«Амур — одна из важнейших транспортных артерий. С начала навигации — 2025 Хабаровский речной торговый порт и Амурское пароходство перевезли уже свыше 700 тысяч тонн грузов. Это на 64,5% больше, чем за тот же срок в прошлом году», — рассказал губернатор.