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Дмитрий Демешин поздравил с Днем флота работников морского и речного транспорта

Больше семи тысяч жителей Хабаровского края трудятся в этой отрасли.

Источник: Правительство Хабаровского края

В первое воскресенье июля в России чествуют работников морского и речного флота. В Хабаровском крае этот праздник особенно значим: судоходство здесь — неотъемлемая часть жизни и экономики. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В отрасли задействовано свыше семи тысяч человек. Губернатор края Дмитрий Демешин отметил вклад этих людей в развитие региона и поздравил их с профессиональным праздником.

«В Хабаровском крае — пять крупных морских портов: Ванино, Советская Гавань, Де-Кастри, Охотск, Николаевск-на-Амуре. С января по май они переработали более 18 миллионов тонн грузов. Отдельно отмечу новейший порт Эльга в Тугуро-Чумиканском районе — ворота для экспорта российского угля в Азиатско-Тихоокеанский регион», — сказал глава региона.

Дмитрий Демешин напомнил, что водный транспорт обеспечивает работу заводов и предприятий, а также снабжение отдаленных территорий топливом и товарами первой необходимости.

«Амур — одна из важнейших транспортных артерий. С начала навигации — 2025 Хабаровский речной торговый порт и Амурское пароходство перевезли уже свыше 700 тысяч тонн грузов. Это на 64,5% больше, чем за тот же срок в прошлом году», — рассказал губернатор.

Особые надежды власти связывают с развитием речного туризма. Планируется восстановить круизное судоходство на Амуре при поддержке Российского союза туриндустрии.

Поздравляя работников флота, Дмитрий Демешин подчеркнул, что их труд — это основа развития всей экономики края.

«Ваш труд — залог развития нашей экономики, а также комфортной жизни людей. Благодарю вас и желаю и впредь хранить славные флотские традиции, продолжать работать на благо Хабаровского края, Дальнего Востока и всей России», — обратился к работникам и ветеранам отрасли Дмитрий Демешин.

Ранее президент Владимир Путин напомнил, что водный транспорт — неотъемлемая часть транспортной системы страны и важный элемент экономического развития.