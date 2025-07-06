Дмитрий Демешин поздравил с Днем флота работников морского и речного транспорта

В первое воскресенье июля в России чествуют работников морского и речного флота. В Хабаровском крае этот праздник особенно значим: судоходство здесь — неотъемлемая часть жизни и экономики. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В отрасли задействовано свыше семи тысяч человек. Губернатор края Дмитрий Демешин отметил вклад этих людей в развитие региона и поздравил их с профессиональным праздником.
«В Хабаровском крае — пять крупных морских портов: Ванино, Советская Гавань, Де-Кастри, Охотск, Николаевск-на-Амуре. С января по май они переработали более 18 миллионов тонн грузов. Отдельно отмечу новейший порт Эльга в Тугуро-Чумиканском районе — ворота для экспорта российского угля в Азиатско-Тихоокеанский регион», — сказал глава региона.
Дмитрий Демешин напомнил, что водный транспорт обеспечивает работу заводов и предприятий, а также снабжение отдаленных территорий топливом и товарами первой необходимости.
«Амур — одна из важнейших транспортных артерий. С начала навигации — 2025 Хабаровский речной торговый порт и Амурское пароходство перевезли уже свыше 700 тысяч тонн грузов. Это на 64,5% больше, чем за тот же срок в прошлом году», — рассказал губернатор.
Особые надежды власти связывают с развитием речного туризма. Планируется восстановить круизное судоходство на Амуре при поддержке Российского союза туриндустрии.
Поздравляя работников флота, Дмитрий Демешин подчеркнул, что их труд — это основа развития всей экономики края.
«Ваш труд — залог развития нашей экономики, а также комфортной жизни людей. Благодарю вас и желаю и впредь хранить славные флотские традиции, продолжать работать на благо Хабаровского края, Дальнего Востока и всей России», — обратился к работникам и ветеранам отрасли Дмитрий Демешин.
Ранее президент Владимир Путин напомнил, что водный транспорт — неотъемлемая часть транспортной системы страны и важный элемент экономического развития.