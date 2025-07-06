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Геннадий Зюганов переизбран главой Центрального комитета КПРФ

Геннадий Зюганов вновь назначен главой Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации. Такое решение утвердили участники XIX съезда организации, сообщила пресс-служба КПРФ.

Источник: Life.ru

«В субботу, 5 июля, по завершении XIX Съезда КПРФ состоялся I организационный Пленум ЦК КПРФ. Председателем ЦК КПРФ единогласно избран Г. А. Зюганов», — говорится в сообщении. Заместителями избраны Иван Мельников и Юрий Афонин.

А ранее депутат Госдумы Дмитрий Новиков сообщил, что КПРФ официально закрепила обновлённое название. Теперь партия именуется «КПРФ — политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации». Корректировка была предложена для упрощения восприятия на выборах.

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