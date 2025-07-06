Геннадий Зюганов переизбран главой Центрального комитета КПРФ

А ранее депутат Госдумы Дмитрий Новиков сообщил, что КПРФ официально закрепила обновлённое название. Теперь партия именуется «КПРФ — политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации». Корректировка была предложена для упрощения восприятия на выборах.
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