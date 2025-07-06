МИД РФ: Зеленский хочет через встречу с Путиным доказать свою легитимность

По словам Захаровой, украинский лидер стремится закрепить за собой статус главы государства не через законные механизмы, а за счёт внешнеполитических шагов, демонстрирующих его влияние. Кроме того, она подчеркнула, что Зеленский испытывает сильный страх быть забытым и утратить интерес со стороны западных стран.