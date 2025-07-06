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МИД РФ: Зеленский хочет через встречу с Путиным доказать свою легитимность

Помимо этого, Зеленский боится, что его забудут, что он перестанет быть нужным Западу и его отодвинут.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что стремление Владимира Зеленского к встрече с российским президентом Владимиром Путиным связано с попыткой подтвердить собственную легитимность вне рамок установленных процедур.

Об этом она рассказала в интервью программе «Большой вопрос».

По словам Захаровой, украинский лидер стремится закрепить за собой статус главы государства не через законные механизмы, а за счёт внешнеполитических шагов, демонстрирующих его влияние. Кроме того, она подчеркнула, что Зеленский испытывает сильный страх быть забытым и утратить интерес со стороны западных стран.

Представитель МИД также добавила, что украинский президент активно использует любые информационные площадки и практически не отходит от камер, выступая и давая интервью в онлайн-формате чуть ли не круглосуточно.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что не знает, сможет ли он завершить российско-украинский конфликт. При этом он признал, что вопрос прекращения боевых действий на Украине остается для него одним из приоритетных.

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