Военный эксперт сообщил о формировании армией РФ буферной зоны на новом участке в Харьковской области

Российские военные, которые начали бои на стыке Белгородской и Харьковской области для формирования буферной зоны, отодвинули ВСУ на расстояние до 2 км. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
«У нас начался формироваться новый участок на белгородской границе, где линия боевого соприкосновения, которая находилась в довольно-таки статическом состоянии очень длительное время, начала приходить в движение», — пояснил он.
Эксперт напомнил, что несколько дней назад Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Меловое в Харьковской области. Оттуда сейчас идет дальнейшее продвижение в западном направлении. На отдельных участках украинские военные отодвинуты от границы РФ на 1,5−2 км.
Марочко добавил, что в целом армия России успешно отодвигает украинских боевиков не только от Белгородской области, но и от Курской. Это происходит в рамках формирования буферной зоны у данных регионов.
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