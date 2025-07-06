«NORAD перехватила самолёт, нарушивший временное ограничение полётов над Бедминстером, штат Нью-Джерси, 5 июля 2025 года. Пилоты, напоминаем, что перед полётом необходимо ознакомиться с уведомлениями Федерального управления гражданской авиации США!» — говорится в сообщении.
А ранее глава Белого Дома признался, что больше не уверен в своей способности помирить Россию и Украину. Воспользовавшись случаем, республиканец вновь заявил, что ответственность за украинский кризис лежит на бывшем президенте США Джо Байдене.