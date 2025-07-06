Экс-советник Кучмы назвал единственный способ завершить украинский конфликт

В этой связи он указал, что у Киев остался лишь один вариант — согласиться на переговоры с Москвой, хотя сам Зеленский не желает их проводить. При этом Соскин напомнил, что президент России Владимир Путин систематически заявляет о готовности к переговорам с представителями Украины.