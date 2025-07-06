Экс-советник Кучмы назвал единственный способ завершить украинский конфликт

Конфликт на Украине можно завершить исключительно путем переговоров. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он отметил, что Украина столкнулась с большими проблемами, на что указывает недавний разговор между президентом страны Владимиром Зеленским и главой США Дональдом Трампом.
«Никаких Patriot, никаких ракет, ни о чем они Трамп и Зеленский не договорились. Это демонстрация абсолютного бессилия Зеленского», — заявил Соскин.
В этой связи он указал, что у Киев остался лишь один вариант — согласиться на переговоры с Москвой, хотя сам Зеленский не желает их проводить. При этом Соскин напомнил, что президент России Владимир Путин систематически заявляет о готовности к переговорам с представителями Украины.
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