Маск изменил мнение о Трампе из-за дефицита бюджета

По мнению миллиардера, текущая финансовая стратегия республиканца может привести страну к экономическому кризису.
«Рост дефицита с уже безумных $2 трлн при Байдене до $2,5 трлн — это путь к банкротству», — написал Маск в соцсети X.
Ранее Илон Маск заявил о создании в США новой политической партии под названием «Америка». По его словам, партия должна стать альтернативой существующей политической системе в стране. Перед этим предприниматель проводил опросы в своём аккаунте, большинство пользователей поддержали идею создания новой политической партии в Соединённых Штатах.