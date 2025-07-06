Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо раскрыл, почему Словакия отказалась поддержать новые антироссийские санкции

Словакия отказывается поддержать новые санкции Евросоюза против России, так как защищает собственные национальные интересы.

Словакия отказывается поддержать новые санкции Евросоюза против России, так как защищает собственные национальные интересы. Такое заявление сделал премьер-министр республики Роберт Фицо.

«Сегодня мы проходим испытание независимостью и защитой наших национальных интересов в то время, когда отказываемся поддержать очередной пакет санкций против России», — заявил глава словацкого правительства.

Фицо отметил, что Братислава будет отвергать новый пакет антироссийских санкций до того, пока не получит ответы на вопросы, кто и как компенсирует стране ущерб, связанный с отказом от поставок российского газа с 1 января 2028 года.

В конце июня Фицо наложил вето на принятие 18-го пакета антироссийских санкций. Это произошло на саммите ЕС в Брюсселе.

Ранее также сообщалось, что Словакия в очередной раз заблокировала новые санкции ЕС против России в ходе голосования на уровне послов.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше