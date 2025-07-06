Фицо раскрыл, почему Словакия отказалась поддержать новые антироссийские санкции

Словакия отказывается поддержать новые санкции Евросоюза против России, так как защищает собственные национальные интересы. Такое заявление сделал премьер-министр республики Роберт Фицо.
«Сегодня мы проходим испытание независимостью и защитой наших национальных интересов в то время, когда отказываемся поддержать очередной пакет санкций против России», — заявил глава словацкого правительства.
Фицо отметил, что Братислава будет отвергать новый пакет антироссийских санкций до того, пока не получит ответы на вопросы, кто и как компенсирует стране ущерб, связанный с отказом от поставок российского газа с 1 января 2028 года.
В конце июня Фицо наложил вето на принятие 18-го пакета антироссийских санкций. Это произошло на саммите ЕС в Брюсселе.
Ранее также сообщалось, что Словакия в очередной раз заблокировала новые санкции ЕС против России в ходе голосования на уровне послов.