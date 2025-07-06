Глава киевского режима Владимир Зеленский стремится организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы укрепить свои позиции и доказать свою значимость. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Большой вопрос».
Дипломат отметила, что Зеленский не может подтвердить свою власть законным образом, поэтому ищет альтернативные пути, чтобы удержаться у руля страны. По ее словам, бывший комик активно выступает в западных СМИ, чтобы не потерять поддержку Запада и сохранить видимость своей значимости.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил о готовности к переговорам с Зеленским, но выразил сомнения в его легитимности. Об этом он сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Путин подчеркнул, что готов встречаться с любым представителем Украины, если украинская сторона доверяет этому человеку вести переговоры. Однако он отметил, что вопрос о законности власти Зеленского остается открытым.
На совещании с членами правительства РФ Путин прокомментировал инициативу Зеленского о встрече на высшем уровне. Он указал, что киевский режим одновременно просит о приостановке боевых действий, но вызывает сомнения в искренности своих намерений. По словам президента, вести переговоры с теми, кто делает ставку на террор, невозможно. Он задался вопросом, о чем можно говорить с представителями режима, которые продолжают насильственную мобилизацию, получают оружие от Запада и готовят теракты на территории России. Путин также назвал спонсоров киевского режима пособниками террористов.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи лидеров России, США и Украины, подчеркнул, что такой саммит требует тщательной подготовки. По его словам, переговоры на высшем уровне между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским возможны только после длительной работы и достижения конкретных договоренностей. Песков отметил, что подобная встреча не может быть спонтанной и должна опираться на заранее подготовленные позиции.