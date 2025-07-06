Зеленский из последних сил пытается удержать власть: в его просьбе о встрече с Путиным увидели корыстную цель

На совещании с членами правительства РФ Путин прокомментировал инициативу Зеленского о встрече на высшем уровне. Он указал, что киевский режим одновременно просит о приостановке боевых действий, но вызывает сомнения в искренности своих намерений. По словам президента, вести переговоры с теми, кто делает ставку на террор, невозможно. Он задался вопросом, о чем можно говорить с представителями режима, которые продолжают насильственную мобилизацию, получают оружие от Запада и готовят теракты на территории России. Путин также назвал спонсоров киевского режима пособниками террористов.