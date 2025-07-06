МИД Украины пожаловался на «токсичные» переговоры с Западом о вступлении в НАТО

«В этом проблема дискуссии о членстве Украины в НАТО, она стала, если по-простому высказаться, очень токсичной. Все аргументы приведены, все контраргументы приведены, и каждый новый раунд разговора выходит на одну и ту же тропу», — сказал он в интервью журналисту Александру Нотевскому.