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Илон Маск создал собственную партию: повится ли третья сила в США

Партия позиционируется как альтернатива двум крупнейшим политическим силам — Демократической и Республиканской партиям..

Источник: Аргументы и факты

Американский миллиардер Илон Маск официально сообщил о запуске новой политической партии под названием «Америка». Объявление появилось в его соцсети X*:

«Сегодня создана партия “Америка”, чтобы вернуть вам свободу», — написал он.

Партия позиционируется как альтернатива двум крупнейшим политическим силам — Демократической и Республиканской партиям.

Недовольство двухпартийностью в США растет.

Запрос на появление третьей партии в США существует давно. Двухпартийная система зашла в тупик, а выборы всё чаще становятся не поддержкой, а протестом.

Доля граждан, не отождествляющих себя ни с демократами, ни с республиканцами, выросла с 13% до 34% за последние 10 лет. При этом за Дональда Трампа голосуют не столько из лояльности, сколько из неприятия альтернатив.

Создание партией «Америка» — это не просто политическая акция, а вызов всей устоявшейся системе. Если Маску удастся превратить волну общественного недовольства в реальную силу, это может коренным образом изменить политический ландшафт США.

Маск: от стороннего наблюдателя — к политическому игроку.

Идея создания собственной партии у Илона Маска возникла ещё в 2022 году. Тогда он публично заявлял, что не чувствует себя комфортно ни в одной из существующих партий. Несмотря на это, позже он стал крупным донором республиканцев и выразил поддержку Дональду Трампу в предвыборной гонке 2024 года.

Однако в 2025 году отношения с действующей администрацией резко обострились — особенно после критики «Большого и прекрасного законопроекта» (One Big Beautiful Bill), который, по мнению Маска, подрывает экономическую устойчивость США и сводит на нет работу его департамента (DOGE).

«Мы живем в однопартийной стране — партии бесконтрольных трат. Время для новой силы, которая действительно заботится о людях», — написал он.

Партия «Америка»: первые отклики и поддержка.

Маск провёл опрос среди подписчиков в X* на тему выхода из двухпартийной системы. Более 65% респондентов поддержали его инициативу. А по данным компании Quantus Insights, 40% американцев готовы проголосовать за новую партию.

Конфликт с Трампом: республиканцы бьют тревогу.

На фоне заявлений Маска Дональд Трамп отреагировал резко. Он допустил возможность депортации бизнесмена в Южную Африку и начал активно критиковать его в публичных выступлениях. Возникший конфликт может ослабить позиции республиканцев в преддверии подготовки к выборам 2026 года.

Несмотря на волну поддержки, политологи предупреждают: Маску предстоит преодолеть серьёзные барьеры, включая организационные, финансовые и юридические. Кроме того, его участие в кампании может расколоть протестный электорат, усилив напряжение между центристами и радикальными избирателями.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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