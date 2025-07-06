Илон Маск создал собственную партию: повится ли третья сила в США

Идея создания собственной партии у Илона Маска возникла ещё в 2022 году. Тогда он публично заявлял, что не чувствует себя комфортно ни в одной из существующих партий. Несмотря на это, позже он стал крупным донором республиканцев и выразил поддержку Дональду Трампу в предвыборной гонке 2024 года.