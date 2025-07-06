В МИД Украины назвали «токсичной» дискуссию о принятии Киева в НАТО

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в разговоре с журналистом Александром Нотевским отметил, что обсуждение возможного вступления Украины в НАТО с западными партнёрами приобрело крайне напряжённый и изматывающий характер.
Об этом пишет ТАСС.
По его словам, тема утратила продуктивность: все доводы и возражения уже неоднократно озвучены, а каждый новый этап переговоров лишь повторяет прежние аргументы, не приводя к сдвигу.
Дипломат подчеркнул, что дискуссия зашла в замкнутый круг и стала крайне обострённой для Киева.
Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью изданию The New York Times отметил, что вопрос об уменьшении американского военного контингента в Европе на данный момент не стоит на повестке дня.