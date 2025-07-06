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В МИД Украины назвали «токсичной» дискуссию о принятии Киева в НАТО

Дискуссия с западными странами о членстве Украины в НАТО стала «очень токсичной» для Киева.

Источник: Аргументы и факты

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в разговоре с журналистом Александром Нотевским отметил, что обсуждение возможного вступления Украины в НАТО с западными партнёрами приобрело крайне напряжённый и изматывающий характер.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, тема утратила продуктивность: все доводы и возражения уже неоднократно озвучены, а каждый новый этап переговоров лишь повторяет прежние аргументы, не приводя к сдвигу.

Дипломат подчеркнул, что дискуссия зашла в замкнутый круг и стала крайне обострённой для Киева.

Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью изданию The New York Times отметил, что вопрос об уменьшении американского военного контингента в Европе на данный момент не стоит на повестке дня.

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