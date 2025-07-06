В ЦАХАЛ сообщили о перехвате ракеты, запущенной из Йемена в направлении Израиля

Ранее сообщалось, что европейский союз рассматривает возможность введения санкций в отношении Израиля. Глава евродипломатии Кая Каллас планирует объявить о возможных мерах воздействия на следующей неделе. Причиной обсуждения санкций стала военная операция, проводимая израильской стороной в секторе Газа. В качестве возможных мер рассматриваются как приостановка действия Соглашения об ассоциации с ЕС, так и персональные санкции, эмбарго на поставки оружия и ограничения в торговле.