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В ЦАХАЛ сообщили о перехвате ракеты, запущенной из Йемена в направлении Израиля

Ракета, выпущенная с территории Йемена, была перехвачена Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

Источник: Life.ru

«Перехвачена ракета, запущенная из Йемена», — говорится в официальном заявлении ЦАХАЛ.

В соответствии с установленными протоколами, в ряде израильских районов была объявлена воздушная тревога. Население было проинформировано о необходимости соблюдения мер безопасности. Информации о разрушениях или пострадавших в результате инцидента не поступало.

Ранее сообщалось, что европейский союз рассматривает возможность введения санкций в отношении Израиля. Глава евродипломатии Кая Каллас планирует объявить о возможных мерах воздействия на следующей неделе. Причиной обсуждения санкций стала военная операция, проводимая израильской стороной в секторе Газа. В качестве возможных мер рассматриваются как приостановка действия Соглашения об ассоциации с ЕС, так и персональные санкции, эмбарго на поставки оружия и ограничения в торговле.

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