Журналисты отмечают, что Осло планирует выделить 6,5 млрд норвежских крон (около 50 млрд рублей) на передачу Украине беспилотников и технологий для БПЛА.
«Норвежские миллиарды делают Норвегию беднее, но исход войны это не изменит. Это будет способствовать тому, что война продлится ещё немного, что украинцев погибнет ещё больше и что окончательный компромисс будет ещё хуже для Украины», — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты Америки временно приостановили поставки зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину. Причиной такого решения стало истощение собственных запасов вооружений. Руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби лично принял решение о приостановке поставок некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов.