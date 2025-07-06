Израиль отверг правки ХАМАС в катарском предложении по Газе

После анализа ситуации глава правительства Биньямин Нетаньяху дал указание продолжить переговоры в формате косвенного диалога, чтобы продвинуться в вопросе освобождения заложников. При этом основой для дальнейших контактов остаётся катарская инициатива, которая уже получила одобрение со стороны Израиля.
Гендельман уточнил, что в воскресенье израильская делегация отправится в Катар для встречи с представителями ХАМАС.
А ранее стало известно, что Биньямин Нетаньяху в ближайшее время проведёт заседание узкого кабинета министров, на котором будет обсуждаться сделка по освобождению израильских заложников. При этом, переговоры с ХАМАС могут состояться уже 6 июля.