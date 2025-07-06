Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль отверг правки ХАМАС в катарском предложении по Газе

Израиль отверг предложенные ХАМАС изменения по перемирию в Газе. Как сообщил в своём Telegram-канале советник офиса премьер-министр Дмитрий Гендельман, новые правки считаются неприемлемыми для еврейского государства.

Источник: Life.ru

После анализа ситуации глава правительства Биньямин Нетаньяху дал указание продолжить переговоры в формате косвенного диалога, чтобы продвинуться в вопросе освобождения заложников. При этом основой для дальнейших контактов остаётся катарская инициатива, которая уже получила одобрение со стороны Израиля.

Гендельман уточнил, что в воскресенье израильская делегация отправится в Катар для встречи с представителями ХАМАС.

А ранее стало известно, что Биньямин Нетаньяху в ближайшее время проведёт заседание узкого кабинета министров, на котором будет обсуждаться сделка по освобождению израильских заложников. При этом, переговоры с ХАМАС могут состояться уже 6 июля.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше