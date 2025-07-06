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Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы

АСТАНА, 6 июл — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днём столицы, сообщает в воскресенье пресс-служба казахстанского лидера.

Источник: AP 2024

«Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днём столицы!… Жемчужина Центральной Евразии Астана превратилась в бренд современного Казахстана и получила международное признание в качестве востребованной площадки глобального диалога и миротворческих инициатив… Столица всегда была в эпицентре кардинальных изменений и масштабных реформ. Уверен, на пути построения справедливого, чистого и сильного Казахстана она сохранит свои флагманские позиции, неизменно выступая в авангарде всеобъемлющих преобразований», — отметил Токаев.

День столицы отмечается в Казахстане как государственный праздник 6 июля. В этот день в 1994 году Верховный Совет Казахстана одобрил решение о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу. Десятого декабря 1997 года Акмолу объявили столицей Казахстана, 6 мая 1998 года переименовали в Астану. В 2008 году праздник День столицы получил государственный статус.