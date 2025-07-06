Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы

День столицы отмечается в Казахстане как государственный праздник 6 июля. В этот день в 1994 году Верховный Совет Казахстана одобрил решение о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу. Десятого декабря 1997 года Акмолу объявили столицей Казахстана, 6 мая 1998 года переименовали в Астану. В 2008 году праздник День столицы получил государственный статус.