Украина из-за успехов ВС РФ может объявить принудительную эвакуацию в Запорожской области

Украинские власти города Запорожья, назначенные Киевом, могут объявить принудительную эвакуацию на фоне успехов российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
Он отметил, что высокая вероятность эвакуации связана с тактическими успехами ВС РФ в Каменском, Малых Щербаках и Малой Токмачке.
«Есть высокая вероятность, что оккупационные власти Запорожья объявят принудительную эвакуацию. Последний такой случай был в мае, когда принудительная эвакуация с детьми была объявлена в селе Магдалиновка Запорожской области», — уточнил собеседник агентства.
Источник добавил, что сейчас назначенные Киевом власти отправляют по селам волонтеров. Они уговаривают местных жителей покинуть свои дома, но на это редко кто соглашается, так как сельчане понимают, что их имущество будет мгновенно разграблено солдатами ВСУ.
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