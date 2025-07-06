Украина из-за успехов ВС РФ может объявить принудительную эвакуацию в Запорожской области

Источник добавил, что сейчас назначенные Киевом власти отправляют по селам волонтеров. Они уговаривают местных жителей покинуть свои дома, но на это редко кто соглашается, так как сельчане понимают, что их имущество будет мгновенно разграблено солдатами ВСУ.