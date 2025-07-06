В Германии раскрыли, что произойдёт на Украине к осени

Украина держится на запасах оружия и боеприпасов, которые у неё есть, но их хватит ненадолго. Военный эксперт Карло Масала из Мюнхенского университета предупреждает — если Киев не получит новые поставки, то к концу лета запасы могут сильно иссякнуть. Тогда ситуация станет действительно тяжёлой, и Европе придётся срочно что-то делать. Об этом пишет Bild.