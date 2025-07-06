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Соскин: разговор с Трампом стал демонстрацией бессильности Зеленского

При этом аналитик отмечает, что фактически у киевского режима не остается выбора, кроме переговоров.

Источник: Аргументы и факты

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, отметив, что диалог продемонстрировал серьёзные трудности, с которыми сталкивается Киев.

В эфире своего YouTube-канала он подчеркнул, что обсуждение не принесло конкретных договорённостей — ни по поставкам систем Patriot, ни по ракетному вооружению — что, по его мнению, свидетельствует о слабых позициях украинского руководства.

Соскин указал, что в текущей ситуации у Киева фактически не остаётся иного пути, кроме начала переговоров. При этом, по его словам, украинские власти не готовы к диалогу, несмотря на то, что Москва неоднократно заявляла о своей открытости к дипломатическому решению. Он добавил, что основа для таких шагов существует — в том числе в виде меморандумов и предварительных договорённостей, которые остаётся только запустить в действие.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что стремление Владимира Зеленского к встрече с российским президентом Владимиром Путиным связано с попыткой подтвердить собственную легитимность вне рамок установленных процедур.

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