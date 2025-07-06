Соскин: разговор с Трампом стал демонстрацией бессильности Зеленского

Соскин указал, что в текущей ситуации у Киева фактически не остаётся иного пути, кроме начала переговоров. При этом, по его словам, украинские власти не готовы к диалогу, несмотря на то, что Москва неоднократно заявляла о своей открытости к дипломатическому решению. Он добавил, что основа для таких шагов существует — в том числе в виде меморандумов и предварительных договорённостей, которые остаётся только запустить в действие.