Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, отметив, что диалог продемонстрировал серьёзные трудности, с которыми сталкивается Киев.
В эфире своего YouTube-канала он подчеркнул, что обсуждение не принесло конкретных договорённостей — ни по поставкам систем Patriot, ни по ракетному вооружению — что, по его мнению, свидетельствует о слабых позициях украинского руководства.
Соскин указал, что в текущей ситуации у Киева фактически не остаётся иного пути, кроме начала переговоров. При этом, по его словам, украинские власти не готовы к диалогу, несмотря на то, что Москва неоднократно заявляла о своей открытости к дипломатическому решению. Он добавил, что основа для таких шагов существует — в том числе в виде меморандумов и предварительных договорённостей, которые остаётся только запустить в действие.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что стремление Владимира Зеленского к встрече с российским президентом Владимиром Путиным связано с попыткой подтвердить собственную легитимность вне рамок установленных процедур.