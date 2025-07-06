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Маск раскрыл причину изменения своего отношения к Трампу

Американский предприниматель Илон Маск изменил свое отношение к Дональду Трампу из-за роста бюджетного дефицита США до 2,5 триллиона долларов.

Американский предприниматель Илон Маск изменил свое отношение к Дональду Трампу из-за роста бюджетного дефицита США до 2,5 триллиона долларов. Об этом он написал в соцсети X.

На вопрос пользователя о причинах смены позиции Маск ответил: «Увеличение дефицита с достигнутого при [Джо] Байдене безумного показателя в два триллиона долларов до 2,5 триллиона долларов».

Он подчеркнул, что такая политика Трампа способна привести Соединенные Штаты к банкротству.

Ранее Маск заявил о создании новой политической партии под названием «Америка», опрос компании Quantus Insights показал, что партия бизнесмена Илона Маска, если бы он таковую создал, могла бы получить поддержку 40 процентов американцев и побороться за голоса еще 22 процентов.

38 процентов респондентов сказали, что не поддержали бы партию «Америка», о планах учредить которую говорил предприниматель.

Маск в начале июня раскритиковал предложенный Трампом бюджетный проект, после чего Трамп заявил, что «разочарован» в бизнесмене и удивлен его позицией. Маск, в свою очередь, обвинил Трампа в «неблагодарности» и предположил, что тот не стал бы президентом без помощи бизнесмена. Впоследствии Маск поддержал идею объявить Трампу импичмент.

Трамп и Маск в дальнейшем иногда смягчали риторику, но конфликт так и не завершился.

Читайте материал: Маск официально объявил о создании новой политической партии.

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