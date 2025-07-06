Россия уточнила свою повестку в БРИКС

Создание каких-то устойчивых цифровых валют, безусловно, будет, но это вопрос не ближайшей перспективы. Для начала, если мы говорим о внутренней торговле, это будет, скорее всего, очень медленная, постепенная имплементация — step by step. Если мы говорим про внешнюю торговлю, для начала нужно развивать расчеты в национальных валютах. А это сложная работа: нужно наладить механизмы оплаты товаров и услуг без привязки к доллару. То есть для начала — разобраться с традиционными видами торговли, платежей, потом уже говорить о новых цифровых валютах.