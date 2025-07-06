Дмитрий Чернышенко и Михаил Котюков обсудили развитие науки и образования в крае

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.
В рамках рабочей поездки в Красноярский край заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко оценил инфраструктуру Института физики Сибирского отделения Российской академии наук и встретился с местными учеными, совместно с губернатором региона Михаилом Котюковым.
В Красноярске функционируют молодежные лаборатории, работающие в составе Сибирского отделения РАН. Эти лаборатории занимаются прикладными исследованиями по государственным и коммерческим заказам, удовлетворяя потребности предприятий в современных технических решениях. Вице-премьер подчеркнул высокую востребованность таких разработок: за три года с 2023 по 2025 год молодежные лаборатории Института физики им. Л. В. Киренского СО РАН привлекли более 800 миллионов рублей из внебюджетных источников, что является значительным достижением.
Красноярские исследователи представили проекты, направленные на улучшение качества российских спутников связи, включая модернизацию бортовых антенн и изучение метаповерхностей.
На территории кампуса Сибирского федерального университета Чернышенко и Котюков обсудили подготовку к проведению Всемирного фестиваля молодёжи в 2026 году в Красноярске. Ожидается, что форум соберёт 10 тысяч делегатов, половина из которых будут зарубежными участниками. Основной площадкой станет СФУ, где планируется продемонстрировать потенциал России в области международного молодёжного сотрудничества.
В 2024 году Красноярский край уже принял участие в региональной программе Всемирного фестиваля молодёжи, который проходил на федеральной территории «Сириус» в Сочи, собрав делегации из 21 страны, включая Испанию, Аргентину, Турцию и другие.
Кроме того, Дмитрий Чернышенко ознакомился с работой Регионального координационного центра Красноярского края, который получает данные из различных государственных информационных систем в реальном времени. Вице-премьер также посетил Свято-Успенский мужской монастырь и его культурный центр.
В завершение поездки Чернышенко провел встречу с президентом Российского студенческого спортивного союза Сергеем Крюковым, на которой обсуждалось развитие спорта среди молодежи. Вице-премьер отметил важность этих усилий для достижения цели президента Владимира Путина о вовлечении 70% граждан России в систематические занятия физкультурой и спортом к 2030 году.