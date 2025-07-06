Дмитрий Чернышенко и Михаил Котюков обсудили развитие науки и образования в крае

В Красноярске функционируют молодежные лаборатории, работающие в составе Сибирского отделения РАН. Эти лаборатории занимаются прикладными исследованиями по государственным и коммерческим заказам, удовлетворяя потребности предприятий в современных технических решениях. Вице-премьер подчеркнул высокую востребованность таких разработок: за три года с 2023 по 2025 год молодежные лаборатории Института физики им. Л. В. Киренского СО РАН привлекли более 800 миллионов рублей из внебюджетных источников, что является значительным достижением.