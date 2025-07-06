Медведев: Рютте прав лишь в том, что ему придется выучить русский язык

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание генсекретаря НАТО Марка Рютте о возможном сговоре России и Китая. Своими мыслями он поделился в блоге социальной сети Х.
— Рютте явно перебрал волшебных грибов, которые любят голландцы. Он видит сговор между Китаем и Россией по поводу Тайваня, а затем — атаку России на Европу. Но он прав в одном: ему следует выучить русский язык, — написал российский политик.
Ранее Рютте заявил, что жителям стран НАТО придется учить русский, если их государства не будут достаточно вкладываться в укрепление обороны.
До этого генсект НАТО выразил мнение, что с рождения Иисуса Христа изо рта главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова «не вылетело ничего полезного», и призвал не уделять главе внешнеполитического ведомства «много внимания».
В ответ на высказывание Рютте официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лавров не зря «столько лет работал», раз заставил генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе.