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Медведев: Рютте прав лишь в том, что ему придется выучить русский язык

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание генсекретаря НАТО Марка Рютте о возможном сговоре России и Китая. Своими мыслями он поделился в блоге социальной сети Х.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание генсекретаря НАТО Марка Рютте о возможном сговоре России и Китая. Своими мыслями он поделился в блоге социальной сети Х.

— Рютте явно перебрал волшебных грибов, которые любят голландцы. Он видит сговор между Китаем и Россией по поводу Тайваня, а затем — атаку России на Европу. Но он прав в одном: ему следует выучить русский язык, — написал российский политик.

Ранее Рютте заявил, что жителям стран НАТО придется учить русский, если их государства не будут достаточно вкладываться в укрепление обороны.

До этого генсект НАТО выразил мнение, что с рождения Иисуса Христа изо рта главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова «не вылетело ничего полезного», и призвал не уделять главе внешнеполитического ведомства «много внимания».

В ответ на высказывание Рютте официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лавров не зря «столько лет работал», раз заставил генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе.

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