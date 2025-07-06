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«Запад их не спасёт»: Британский аналитик оценил шансы Украины на победу

После решения Пентагона приостановить часть поставок вооружения Украине, ситуация на поле боя может существенно ухудшиться. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью для YouTube-канала The Duran.

Источник: Life.ru

«Украинцы должны признать реальность и осознать, что война проиграна, Запад их не спасёт. Разговоры о предательстве Украины бессмысленны. Всё, что от них требуется, — пойти на переговоры с русскими», — заявил он.

Однако аналитик выразил сомнения в готовности украинских руководителей к такому шагу. Он считает, что официальные лица предпочтут сохранить активные боевые действия, одновременно обращаясь за финансовой помощью к странам Евросоюза. В случае отказа от переговоров, по его прогнозу, Незалежной грозит полное военное поражение, а высшие эшелоны власти могут быть вынуждены покинуть страну в поисках убежища в Европе.

А ранее в Германии заявили, что Украина ещё держится на запасах оружия и вооружения, но запасов HIMARS и Patriot надолго не хватит. Согласно экспертам, если ракеты Patriot закончатся, Киеву придётся вывести из города и другие системы, например, немецкие комплексы IRIS-T, поскольку без поддержки Patriot они перестанут эффективно работать.

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