«Запад их не спасёт»: Британский аналитик оценил шансы Украины на победу

Однако аналитик выразил сомнения в готовности украинских руководителей к такому шагу. Он считает, что официальные лица предпочтут сохранить активные боевые действия, одновременно обращаясь за финансовой помощью к странам Евросоюза. В случае отказа от переговоров, по его прогнозу, Незалежной грозит полное военное поражение, а высшие эшелоны власти могут быть вынуждены покинуть страну в поисках убежища в Европе.