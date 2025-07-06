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Военный эксперт из США объяснил, сможет ли новая партия Маска повлиять на исход будущих выборов

Созданная миллиардером Иланом Маском партия «Америка» может стать решающим фактором в условиях жесткой конкуренции.

Созданная миллиардером Иланом Маском партия «Америка» может стать решающим фактором в условиях жесткой конкуренции. Об в интервью «Известиям» заявил подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен.

По его мнению, у президента США Дональда Трампа и Маска «огромное эго» и разные взгляды. При этом их конфликт Расмуссен назвал «битвой амбиций».

«Трамп зависит от своего окружения: одни советники хороши, другие нет. Да и сам он часто действует на эмоциях, не вникая в детали. Илон, возможно, тоже грешит избирательным восприятием, но их методы и цели разные», — заметил подполковник.

В то же время Расмуссен поддержал позицию Маска по поводу внешнеполитической двойственности США. Эксперт считает, что в вопросах военных конфликтов республиканцы и демократы действуют «как близнецы».

Расмуссен добавил, что, несмотря на отсутствие политической структуры новой партии, Маск может повлиять с ее помощью на исход будущих выборов. В условиях жесткой конкуренции его партия может стать ключевым фактором, который способен изменить баланс сил в США.

Напомним, Маск ранее официально объявил о создании новой политической партии в США.

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