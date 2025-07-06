Политическая партия КПРФ утвердила смену официального названия

На недавнем съезде Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) произошли важные изменения, которые, по словам депутата Госдумы Дмитрия Новикова, направлены на улучшение восприятия партии среди избирателей. Теперь ее название будет звучать как «КПРФ — политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации». Это изменение сделано, чтобы название стало более понятным и запоминающимся для граждан на выборах.