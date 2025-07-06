Политическая партия КПРФ утвердила смену официального названия

На недавнем съезде Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) произошли важные изменения, которые, по словам депутата Госдумы Дмитрия Новикова, направлены на улучшение восприятия партии среди избирателей. Теперь ее название будет звучать как «КПРФ — политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации». Это изменение сделано, чтобы название стало более понятным и запоминающимся для граждан на выборах.
Девятнадцатый съезд открылся в выходные в оздоровительном комплексе «Снегири», расположенном в Истринском районе Подмосковья. На собрании также обсудили новый устав и решили отправить его в Министерство юстиции для регистрации. По информации КПРФ, изменение названия должно помочь в дальнейшем восприятии партии и облегчить процесс голосования для избирателей.
На съезде переизбрали и Геннадия Зюганова на пост председателя Центрального комитета КПРФ. Он возглавляет партию с 1993 года.
КПРФ существует с 1993 года, когда была основана как преемница бывшей коммунистической партии Советского Союза. На протяжении своего времени партия активно участвовала в выборах и вносила вклад в развитие политической жизни страны.
Ранее партия «Справедливая Россия» сменила название после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России». Теперь партия носит название «Социалистическая партия “Справедливая Россия — Патриоты — За правду”. Другие изменения предусматривают введение новых должностных лиц: двух сопредседателей и трех секретарей. В председатели на съезде был выдвинут Миронов, а Прилепин и Семигин — на должности сопредседателей. На региональном уровне вводится должность зампреда партии.
Российский президент Владимир Путин поддержал объединение «Справедливой России» с двумя партиями и сообщил, что этот объединительный процесс позволит фракции достойно представить свои цели и задачи.
Кроме того, «Новые люди» официально объединились с «Партией роста». Об этом объявили лидер «Новых людей» Алексей Нечаев и председатель «Партии роста» Борис Титов. Объединённая партия сохранит название «Новые люди». Представители «Партии роста» вошли в руководство обновлённой структуры. Так, председатель «Партии роста» Борис Титов возглавил федеральный политсовет «Новых людей».