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Al Jazeera сообщил о 78 погибших в результате ударов Израиля по Газе

По меньшей мере 78 человек погибли за минувшие сутки в результате ударов Израиля по сектору Газа. Об этом 5 июля сообщил телеканал Al Jazeera.

Источник: AP 2024

«Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявила о планах направить переговорную группу в Катар для обсуждения предложения о прекращении огня в Газе, в то время как израильские войска продолжают наносить удары по палестинскому анклаву. По меньшей мере 78 человек были убиты за последние 24 часа», — отмечает телеканал.

В издании со ссылкой на министерство здравоохранения Газы также отметили, что за последние несколько недель минимум 743 палестинца были убиты и более 4,8 тыс. получили ранения рядом с пунктами Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF), поддерживаемым Израилем и США.

Агентство WAFA со ссылкой на медицинские источники 3 июля сообщило о более 100 погибших в результате израильских атак по сектору Газа палестинцев. Уточнялось, что из них 51 человек погиб во время ожидания гуманитарной помощи.

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