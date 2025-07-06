Al Jazeera сообщил о 78 погибших в результате ударов Израиля по Газе

«Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявила о планах направить переговорную группу в Катар для обсуждения предложения о прекращении огня в Газе, в то время как израильские войска продолжают наносить удары по палестинскому анклаву. По меньшей мере 78 человек были убиты за последние 24 часа», — отмечает телеканал.