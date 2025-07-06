«Может пригодиться в сибирском лагере»: Медведев дал генсеку НАТО ценный совет

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал высказывания генерального секретаря НАТО Марка Рютте о так называемой угрозе со стороны России и Китая. Он подчеркнул, что Рютте прав лишь в одном: ему нужно изучить русский язык.
На днях Рютте в интервью для New York Times высказал свои мысли о возможном военном сотрудничестве между Россией и Китаем. Он предположил, что если председатель Китая Си Цзиньпин решит «напасть на Тайвань», это повлечет за собой и российское вмешательство в ситуацию. Однако российский президент Владимир Путин ранее отмечал, что отношения между Россией и Китаем не направлены против других стран.
Медведев не сдержался от комментариев и в своей социальной сети выразил недоумение по поводу слов Рютте. Он подытожил, что похоже, секретарь НАТО «переборщил» с некими психоактивными веществами, которые «популярны у голландцев». По словам Медведева, Рютте фантазирует о тайном сговоре между Москвой и Пекином, считая, что Россия может напасть на Европу. При этом он отметил, что Рютте действительно мог бы задуматься о необходимости изучения русского языка, который может стать полезным в будущем.
«Он видит сговор между Китаем и Россией по поводу Тайваня, а затем — атаку России на Европу. Но он прав в одном: ему следует выучить русский язык. Он может пригодиться в сибирском лагере», — написал Медведев в соцсети Х.
Кроме того, Рютте недавно вновь нелепо попытался пошутить, намекая на министра иностранных дел России Сергея Лаврова, и предостерег страны Европейского Союза, что если они не начнут активно инвестировать в свою оборону, то им придется «учить русский язык».
На это высказывание пресс-секретарь МИД России Мария Захарова с иронией побудила жителей стран ЕС и НАТО уже сейчас начать изучать русский, поскольку это прекрасный язык.
Прежде генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался высказываться на тему возможной принадлежности Вашингтону Гренландии. Он испугался то ли всеобщего осуждения, то ли президента США Дональда Трампа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посмеялся над такой шаткой позицией генсека НАТО, назвав его «смешным и жалким».