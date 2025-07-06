«Может пригодиться в сибирском лагере»: Медведев дал генсеку НАТО ценный совет

Медведев не сдержался от комментариев и в своей социальной сети выразил недоумение по поводу слов Рютте. Он подытожил, что похоже, секретарь НАТО «переборщил» с некими психоактивными веществами, которые «популярны у голландцев». По словам Медведева, Рютте фантазирует о тайном сговоре между Москвой и Пекином, считая, что Россия может напасть на Европу. При этом он отметил, что Рютте действительно мог бы задуматься о необходимости изучения русского языка, который может стать полезным в будущем.