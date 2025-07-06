78 человек погибли от ударов Израиля по Газе

Израильские войска продолжают интенсивные бомбардировки палестинского анклава. За последние недели при попытке получить продовольственную помощь в секторе Газа погибли более 700 палестинцев.
По информации министерства здравоохранения Газы, 743 местных жителя были убиты и свыше 4,8 тыс. получили ранения в пунктах распределения Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF), созданного израильскими властями при участии США. Общее число погибших в ходе израильско-палестинского конфликта превысило 57,3 тыс. человек, около 136 тыс. получили ранения.
Ранее сообщалось, что израильское правительство отклонило предложенные ХАМАС изменения в катарском плане по перемирию в секторе Газа. Как сообщил советник офиса премьер-министра Дмитрий Гендельман, новые поправки были признаны неприемлемыми для Израиля. Несмотря на это, премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил продолжить переговоры в формате косвенного диалога с целью достижения прогресса в вопросе освобождения заложников.