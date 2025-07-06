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78 человек погибли от ударов Израиля по Газе

В течение суток в секторе Газа в результате ударов, нанесённых армией Израиля, погибли по меньшей мере 78 палестинцев. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Источник: Life.ru

Израильские войска продолжают интенсивные бомбардировки палестинского анклава. За последние недели при попытке получить продовольственную помощь в секторе Газа погибли более 700 палестинцев.

По информации министерства здравоохранения Газы, 743 местных жителя были убиты и свыше 4,8 тыс. получили ранения в пунктах распределения Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF), созданного израильскими властями при участии США. Общее число погибших в ходе израильско-палестинского конфликта превысило 57,3 тыс. человек, около 136 тыс. получили ранения.

Ранее сообщалось, что израильское правительство отклонило предложенные ХАМАС изменения в катарском плане по перемирию в секторе Газа. Как сообщил советник офиса премьер-министра Дмитрий Гендельман, новые поправки были признаны неприемлемыми для Израиля. Несмотря на это, премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил продолжить переговоры в формате косвенного диалога с целью достижения прогресса в вопросе освобождения заложников.

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