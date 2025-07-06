На Украине сложилась очень серьезная демографическая проблема. Как пишет обозреватель KP.RU Александр Гришин, страна утратила приблизительно 40% своего трудоспособного населения.
По его словам, около 1,7 миллиона украинцев работают за границей, что приводит к нехватке работников внутри страны. Кроме того, демографическую ситуацию усугубляет быстрое старение населения: за последние 33 года доля пенсионеров увеличилась до 22%.
Гришин полагает, что единственный способ изменить ситуацию для Украины — это полное прекращение боевых действий. Однако он добавляет, что нынешнее руководство в лице бывшего комика Владимира Зеленского вряд ли пойдет на такой шаг.
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