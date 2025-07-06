Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина попала в демографическую ловушку: Из ситуации есть выход, но Зеленский на него не согласится

Обозреватель Гришин: у Зеленского есть только один выход, чтобы спасти Украину.

Источник: Комсомольская правда

На Украине сложилась очень серьезная демографическая проблема. Как пишет обозреватель KP.RU Александр Гришин, страна утратила приблизительно 40% своего трудоспособного населения.

По его словам, около 1,7 миллиона украинцев работают за границей, что приводит к нехватке работников внутри страны. Кроме того, демографическую ситуацию усугубляет быстрое старение населения: за последние 33 года доля пенсионеров увеличилась до 22%.

Гришин полагает, что единственный способ изменить ситуацию для Украины — это полное прекращение боевых действий. Однако он добавляет, что нынешнее руководство в лице бывшего комика Владимира Зеленского вряд ли пойдет на такой шаг.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что демографическая ситуация на Украине приближается к катастрофической, и реальность гораздо хуже, чем данные, приведенные в материалах ООН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Украина рушится на глазах у всего мира: есть только один шанс на спасение, но Зеленский на него не согласится.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше