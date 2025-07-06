Сейчас Киев преимущественно направляет волонтёров в сёла с целью уговорить население покинуть дома, но многие отказываются. Местные жители опасаются, что после их ухода дома станут объектом мародёрства со стороны украинских военных. Также фиксируются случаи, когда мирных граждан выгоняют из жилья для размещения бойцов Вооружённых сил Украины.