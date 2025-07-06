Охота на птичек: За неделю над Часовым Яром сбито 50 украинских беспилотников-разведчиков

Момент атаки. Видео © Telegram / Zvezdanews.
Особенностью стало использование ивановскими десантниками БПЛА с высокой скоростью. Они быстро настигают цель и стремительно пикируют на неё, обеспечивая эффективное поражение. На кадрах видно, как один дрон настигает другой и врезается в него, разрушая оба аппарата.
Ранее Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар по аэродрому Староконстантинов Хмельницкой области, используя гиперзвуковые ракеты «Кинжал». По данным украинских СМИ, произошло как минимум два запуска ракет. В Хмельницкой области прозвучало несколько взрывов.