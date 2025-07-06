Легче убить, чем прокормить

И — на тебе! — такая «зрада»: вчера сразу несколько американских СМИ сообщили о приостановке Вашингтоном поставок Киеву критически важных вооружений и боеприпасов, большей частью — именно ПВО. «Задерживаемое для поставок оружие включает десятки перехватчиков Patriot… тысячи 155-мм осколочно-фугасных гаубичных боеприпасов, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, а также десятки ракет класса “земля-воздух” Stinger, ракет класса “воздух-воздух” AIM и гранатометов», — со ссылкой на ряд источников в Пентагоне и Конгрессе сообщил телеканал NBC. Ссылаясь на три осведомленных источника, о приостановке поставок боеприпасов и вооружений на фоне истощения американских запасов сообщила и газета Politico. Печальный для Зеленского факт подтвердила и представитель вашингтонского Белого дома Анна Келли. Она объяснила это просто и в стиле своего босса Трампа: «Решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место».