Что-то назревает, вернее, уже вызрело. Возможно, окончательную точку в боевых действиях на Украине готовятся поставить США. В последнее время российские беспилотники и ракеты все более массово преодолевают украинскую противовоздушную оборону: по некоторым данным, уничтожают назначенные объекты уже более половины из них. Высокая эффективность связана как с улучшенными характеристиками наших новых и модернизированных средств поражения, так и с исчерпанием у ВСУ возможностей сбить «Герани» и «Калибры» в полете. Поэтому Зеленский все чаще и все громче скулит о необходимости получения от западных спонсоров средств ПВО.
И — на тебе! — такая «зрада»: вчера сразу несколько американских СМИ сообщили о приостановке Вашингтоном поставок Киеву критически важных вооружений и боеприпасов, большей частью — именно ПВО. «Задерживаемое для поставок оружие включает десятки перехватчиков Patriot… тысячи 155-мм осколочно-фугасных гаубичных боеприпасов, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, а также десятки ракет класса “земля-воздух” Stinger, ракет класса “воздух-воздух” AIM и гранатометов», — со ссылкой на ряд источников в Пентагоне и Конгрессе сообщил телеканал NBC. Ссылаясь на три осведомленных источника, о приостановке поставок боеприпасов и вооружений на фоне истощения американских запасов сообщила и газета Politico. Печальный для Зеленского факт подтвердила и представитель вашингтонского Белого дома Анна Келли. Она объяснила это просто и в стиле своего босса Трампа: «Решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место».
Приостановка США поставок некоторых видов боеприпасов Киеву поднимает вопрос о реальных возможностях Запада продолжать поддержку Украины, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Видимо, Западу уже проще Украину как худую корову «убить», чем «прокормить». Дозрели они там все, что в украинскую прорву все бросается без отдачи и без «сдачи». Россия, пусть и не быстро, но переламывает Украину. Изменить ход боевых действий войскам Зеленского не помогли ни танки Abrams и Leopard, ни РСЗО HIMARS и САУ CAESAR, ни самолеты F-16. А теперь истощились и собственные военные склады западных стран.
Пустеет и последний «арсенал» самой Украины — человеческие резервы. Пленные рассказывают, что «мясо» для фронта людоловы из ТЦК хватают уже на службах в церквях и в похоронных процессиях. Символично: «мобилизоваться» на кладбище, чтобы вскоре попасть на кладбище уже трупом.
Главный вопрос для Запада: как выйти из проигранной войны, не потеряв лица. Вот об этом, видимо, и спрашивал Макрон Путина.