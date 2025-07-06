Минобороны: За ночь системы ПВО сбили 120 украинских БПЛА над регионами России

Минувшей ночью над российскими регионами и Азовским морем российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 120 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщили представители Министерства обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в военном ведомстве.
Известно, что 30 дронов ВСУ уничтожены над Брянской областью, 29 — над территорией Курской области, 18 — над Орловской областью, 17 — над Белгородской, 13 — над Тульской, 4 — над Калужской, три — над Ленинградской, по два над Смоленской и Новгородской областями, по одному над Тверской областью и акваторией Азовского моря.
Как KP.RU писал ранее, российские десантники ликвидировали четверых иностранных наемников, которые сражались на стороне киевского режима. Отмечается, что при себе у иностранных наемников не было документов или каких-либо опознавательных знаков.