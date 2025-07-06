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Над Россией ночью сбили 120 украинских беспилотников. Военная операция, день 1229-й

За ночь над регионами России и Азовским морем сбиты 120 беспилотников ВСУ. На территории девяти областей Украины объявлена воздушная тревога. Владимир Зеленский заявил о договоренности с США на поставку сотен тысяч БПЛА. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:35 Суд продлил срок содержания под стражей фигурантам дела о хищениях денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево. Кроме того, продлен срок арест одному из организаторов преступной схемы Алексею Кабочкину, передает ТАСС.

8:25 Специалисты беспилотной авиации 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад» провели занятия для будущих операторов дронов. Большой упор инструкторы делают на аэродинамику и инженерное дело, сообщили в Минобороны РФ.

8:11 ❗️За ночь над регионами России и Азовским морем сбиты 120 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.

30 дронов уничтожили над Брянской областью, 29 — над Курской, 18 — над Орловской, 17 — над Белгородской и 13 — над Тульской. Еще четыре беспилотника сбили над Калужской областью, три — над Ленинградской, по два — над Смоленской и Новгородской, один — над Тверской и один над Азовским морем.

8:10 ⚡️Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренности с США на поставку сотен тысяч БПЛА.

«По дронам также договорились с американской стороной о значительном увеличении совместной работы. Это даст Украине еще сотни тысяч дронов уже в этом году на специальных условиях и еще значительно больше дронов в следующем году», — отметил он в своем Telegram-канале.

8:09 На Украине в девяти регионах — Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях — объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данный онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

8:07 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1229-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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