Над Россией ночью сбили 120 украинских беспилотников. Военная операция, день 1229-й

8:35 Суд продлил срок содержания под стражей фигурантам дела о хищениях денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево. Кроме того, продлен срок арест одному из организаторов преступной схемы Алексею Кабочкину, передает ТАСС.
8:25 Специалисты беспилотной авиации 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад» провели занятия для будущих операторов дронов. Большой упор инструкторы делают на аэродинамику и инженерное дело, сообщили в Минобороны РФ.
8:11 ❗️За ночь над регионами России и Азовским морем сбиты 120 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
30 дронов уничтожили над Брянской областью, 29 — над Курской, 18 — над Орловской, 17 — над Белгородской и 13 — над Тульской. Еще четыре беспилотника сбили над Калужской областью, три — над Ленинградской, по два — над Смоленской и Новгородской, один — над Тверской и один над Азовским морем.
8:10 ⚡️Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренности с США на поставку сотен тысяч БПЛА.
«По дронам также договорились с американской стороной о значительном увеличении совместной работы. Это даст Украине еще сотни тысяч дронов уже в этом году на специальных условиях и еще значительно больше дронов в следующем году», — отметил он в своем Telegram-канале.
8:09 На Украине в девяти регионах — Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях — объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данный онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
8:07 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1229-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.