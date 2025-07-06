«Молотим врага в режиме нон-стоп»: расчет самоходки «Нона-С» рассказал об уничтоженных целях

За сутки в зоне ответственности группировки «Днепр» крепко досталось двум механизированным бригадам ВСУ, а также горно-штурмовой, двум бригадам береговой обороны и двум бригадам территориальной обороны неприятеля. Потери ВСУ здесь: более 520 боевиков, почти 50 боевых машин, 12 орудий и 23 склада с боеприпасами, техникой и горюче-смазочными материалами. Корреспондент «МК» побывал на позиции артиллеристов, которые внесли существенный вклад в боевой успех группировки.
Артиллерийские подразделения 120-мм самоходных орудий 2С9 «Нона-С» десантников Ульяновского соединения ВДВ методично разбирают позиции ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.
— Наш расчет бьет по живой силе и укрепрайонам врага. В этом месяце подбили вражескую лодку, которая двигалась по Днепру, — рассказал командир орудия с позывным «Актер».
В целом, отмечает он, у его подчиненных каждый день есть работа и «жирные» цели:
— Пару дней назад разведка обнаружила пункт управления беспилотниками. С этой позиции вэсэушники запускали разведывательные и ударные дроны. Получив координаты, экипаж совершил марш на огневую позицию и тремя выстрелами поразил цель.
По его словам, артиллеристы хорошо понимают: главная их задача — помогать тем, кто непосредственно на передовой выполняет задачи.
Признается, что всегда хотел быть артиллеристом:
— Так что можно сказать: мечта моя сбылась. Да еще и орудие — супер. Для нашей армии — это настоящий подарок. Этой машине вообще не нужны укрытия. «Нона» способна выполнять функции миномета, пушки и гаубицы. Легко перемещается на новые огневые позиции.
Недавно расчет опять отличился: уничтожил прибывшие на передовую резервы противника: «Все в цель ушло. Объективным контролем с дрона это было подтверждено», — говорит мой собеседник.
По его словам, противник все еще ведет себя активно.
— Но при этом заметно, что моральное состояние врага не в самом лучшем виде находится, — говорит командир расчета. — Морально они подавлены. Понимают, что дело идет к завершению, и не в их пользу. В свою очередь, наши парни заряжены исключительно на победу и готовы до последнего выполнять все задачи, которые поставит перед нами командование.