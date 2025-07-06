«Молотим врага в режиме нон-стоп»: расчет самоходки «Нона-С» рассказал об уничтоженных целях

— Но при этом заметно, что моральное состояние врага не в самом лучшем виде находится, — говорит командир расчета. — Морально они подавлены. Понимают, что дело идет к завершению, и не в их пользу. В свою очередь, наши парни заряжены исключительно на победу и готовы до последнего выполнять все задачи, которые поставит перед нами командование.