Пленный ВСУ объяснил, зачем ТЦК держат призывников в пустых тюрьмах

Он сообщил, что в одной из таких колоний была сформирована 211-я бригада ВСУ, а аналогичный распределительный пункт располагался в Черкасской области. Условия содержания — тюремные: мобилизованных размещали в тесных камерах без возможности выхода за пределы территории. Шендевинский подчеркнул, что они фактически находились там на положении заключённых.