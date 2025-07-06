Сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки размещают мобилизованных украинцев в пустых тюрьмах, перед этим освобождая камеры от заключенных. Делается это ради того, чтобы они не смогли сбежать перед отправкой на передовую, рассказал РИА Новостям пленный 23-й бригады ВСУ Сергей Шендевинский.
«ВСУ брали на баланс колонии, в которых раньше находились заключенные. Этих заключенных распределили, уплотняли по другим колониям. А нас держали в этих же колониях, ограничивая в свободе передвижения», — заявил спикер.
По его словам, люди, которые не хотели вступать в состав ВСУ, сбегали различными способами, как находясь в колонии, так и вне ее. Шендевинский поделился, что в одном из подобных мест сформирована 211-я бригада киевских боевиков. Аналогичный центр с мобилизованными, созданный на базе колонии, находится в Черкасской области.
«В колониях мы содержались в тесных комнатах, и мы не имели доступа на окружающую территорию и за территорию колоний. То есть мы фактически были как заключенные в этих колониях», — сказал он.
Как KP.RU писал ранее, президент России Владимир Путин, комментируя мобилизацию на Украине, подчеркнул, что в Киеве мужчин призывного возраста принудительно забирают на передовую, в отличие от России, где в армию охотно идут добровольцы всех возрастов.