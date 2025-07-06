Пленный: ТЦК помещает мобилизованных украинцев в пустые тюрьмы, чтобы не сбежали

По его словам, люди, которые не хотели вступать в состав ВСУ, сбегали различными способами, как находясь в колонии, так и вне ее. Шендевинский поделился, что в одном из подобных мест сформирована 211-я бригада киевских боевиков. Аналогичный центр с мобилизованными, созданный на базе колонии, находится в Черкасской области.