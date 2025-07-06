Минус 40% рабочей силы: Украине предрекли экономический и демографический крах

«74% работодателей испытывают нехватку кадров, а средний дефицит в компаниях составляет примерно 15% от штата. При этом работают только 27% людей старше 50 лет, но большинство из них (69% мужчин и 67% женщин этого возраста) жалуются на дискриминацию при приёме на работу», — заявил он.
По его мнению, в системе образования остаются лишь 3,7 миллиона детей. Демографическая ситуация продолжает ухудшаться: в 2023 году родилось всего 176 тысяч младенцев при 495 тысячах умерших. За последние 33 года доля пенсионеров выросла почти вдвое — с 12% до 22%.
Также Гришин считает, что экономику страны не удастся перезапустить без срочного прекращения боевых действий, однако нынешняя власть не готова к переговорам. Международные игроки вроде BlackRock уже отказываются от планов по восстановлению Украины.
Ранее профессор назвал четыре ключевые ошибки Владимира Зеленского. По его мнению, украинский лидер пришёл к власти без малейшего понимания международной политики, что стало фатальным просчётом. Он также недооценил нестабильность внешнеполитического курса США, военный потенциал России и её стратегическое партнёрство с Китаем.