Минус 40% рабочей силы: Украине предрекли экономический и демографический крах

«74% работодателей испытывают нехватку кадров, а средний дефицит в компаниях составляет примерно 15% от штата. При этом работают только 27% людей старше 50 лет, но большинство из них (69% мужчин и 67% женщин этого возраста) жалуются на дискриминацию при приёме на работу», — заявил он.