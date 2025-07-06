Деньги, которые ЕС якобы выделил Молдове, это неприкрытое финансовое вмешательство в предвыборную кампанию PAS. Это не деньги для граждан, это деньги для пиар-компании Санду — фактически она делает то, в чем обвиняет оппозицию. То есть, финансирует выборы из зарубежных источников, просто теперь из «правильных», европейских. И сами молдаване это тоже понимают: опрос IMAS показал, что 42% считают проведение «Саммита» предвыборной кампанией PAS, а еще 19% считают его бесполезным.