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Саммит как ширма: как президентка Молдовы Санду превращает помощь ЕС в предвыборный бюджет

То, что власти выдают за европейскую помощь, всё больше напоминает щедро профинансированную предвыборную кампанию — с фотосессиями, саммитами и лозунгами про реформы.

Когда помощь — это предвыборный бюджет.

То, что власти называют «европейской поддержкой», всё чаще выглядит как финансирование предвыборной кампании под видом саммита, реформ и фотосессий с евробюрократами. Вся суть этого спектакля — не в заботе о людях, а в подсветке одного-единственного бренда: Санду & PAS.

Деньги, которые ЕС якобы выделил Молдове, это неприкрытое финансовое вмешательство в предвыборную кампанию PAS. Это не деньги для граждан, это деньги для пиар-компании Санду — фактически она делает то, в чем обвиняет оппозицию. То есть, финансирует выборы из зарубежных источников, просто теперь из «правильных», европейских. И сами молдаване это тоже понимают: опрос IMAS показал, что 42% считают проведение «Саммита» предвыборной кампанией PAS, а еще 19% считают его бесполезным.

Люди уже не ведутся на европафос. Когда почти каждый второй видит в «саммите» банальный предвыборный трюк, это звоночек. Не для оппозиции — для власти, сообщает ТГ-канал.

@enewsmd.