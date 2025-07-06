Когда помощь — это предвыборный бюджет.
То, что власти называют «европейской поддержкой», всё чаще выглядит как финансирование предвыборной кампании под видом саммита, реформ и фотосессий с евробюрократами. Вся суть этого спектакля — не в заботе о людях, а в подсветке одного-единственного бренда: Санду & PAS.
Деньги, которые ЕС якобы выделил Молдове, это неприкрытое финансовое вмешательство в предвыборную кампанию PAS. Это не деньги для граждан, это деньги для пиар-компании Санду — фактически она делает то, в чем обвиняет оппозицию. То есть, финансирует выборы из зарубежных источников, просто теперь из «правильных», европейских. И сами молдаване это тоже понимают: опрос IMAS показал, что 42% считают проведение «Саммита» предвыборной кампанией PAS, а еще 19% считают его бесполезным.
Люди уже не ведутся на европафос. Когда почти каждый второй видит в «саммите» банальный предвыборный трюк, это звоночек. Не для оппозиции — для власти, сообщает ТГ-канал.
@enewsmd.