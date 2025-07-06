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Лукашенко поздравил с днем рождения первого президента Казахстана

МИНСК, 6 июл — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил с днем рождения первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: Sputnik.by

В поздравлении говорится о бесценном вкладе Назарбаева в становление государственности и формирование социально-экономического фундамента Казахстана. Также отмечается, что он способствовал продвижению интеграционных процессов и упрочению безопасности на евразийском пространстве.

С большой теплотой вспоминаю наши встречи и выражаю признательность за Ваши усилия по укреплению дружественных связей между братскими народами Беларуси и Казахстана.

подчеркнул Лукашенко

Он выразил уверенность, что курс Беларуси и Казахстана на углубление союзничества и стратегического партнерства сохранит положительную динамику и принесет новые весомые достижения и в двустороннем сотрудничестве, и в рамках международных организаций.

Лукашенко пожелал Назарбаеву здоровья и долголетия, успехов и благополучия во всех сферах жизни.

Первый президент Казахстана

Нурсултан Назарбаев родился 6 июля 1940-го в селе Чемолган Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской ССР.

Окончил ПТУ № 22 при Днепровском металлургическом заводе в Днепродзержинске на Украине. Участвовал в плавке первого чугуна в Казахстане. Работал на различных должностях на Карагандинском металлургическом комбинате. ВТУЗ при нем окончил в 1967-м.

Дальнейшая карьера Назарбаева была связана с партийной работой. В 44 года он стал самым молодым руководителем правительства союзной республики. В 1989—1991 годах был первым секретарем ЦК Компартии Казахстана.

С 24 апреля 1990 по 1 декабря 1991 года был президентом Казахской ССР. С 1 декабря 1991-го по 20 марта 2019 года занимал пост президента Казахстана.

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